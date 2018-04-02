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“حساب المواطن” يصدر نتائج الأهلية للدفعة الخامسة والصرف في 10 أبريل

http://almnatiq.net/?p=560544
المناطق - الرياض

أعلن برنامج  حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة (شهر أبريل)، داعياً المُسجلين للاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على رابط البرنامج.

ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وحدد تاريخ 10 أبريل موعداً لإيداع الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم، والتي تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

من ناحية أخرى، أطلق “حساب المواطن” خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد، في حالة كان جميع ممثلي الخدمة مشغولون عند اتصاله بمركز الاتصال (19912).

وسيتيح نظام الرد الآلي للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار، بحسب ما أوضحه برنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر”.

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