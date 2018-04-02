الهلال يودع حلم العالمية مبكرا من دوري المجموعات ببطولة آسيا لأول مرة بتاريخه

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ودع نادي الهلال دوري_أبطال آسيا لكرة القدم من دور المجموعات بخسارته من العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ونجح نادي العين الإماراتي في التفوق على حساب ضيفه نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي الهلال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب محمد البريك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية، بينما سجل لنادي العين اللاعب ماركوس بيرج هدفين من ضربتي جزاء.