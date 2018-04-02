ميليشيا الحوثي الإيرانية تطلق المجرمين والقتلة المحكوم عليهم بالإعدام مقابل القتال معهم في الجبهات

المناطق - الرياض

أكدت مصادر في الداخل اليمني أن مليشيات الانقلاب الحوثية الايرانية قامت بالإفراج على المجرمين والقتلة وسجناء محكوم عليهم بقضايا جنائية جسيمة من السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وعدة سجون في المحافظات التي تسيطر عليها ودفعت بهم الى جبهات القتال بعد ان خسرت الالاف من عناصرها في الجبهات .

واوضحت تلك المصادر أن مليشيا الحوثي الارهابية أفرجت عن مئات المساجين من السجن المركزي وغالبيتهم من أصحاب سوابق بموجب أحكام قضائية باتة لارتكابهم جرائم قتل وارتباط آخرين بتنظيمات إرهابية، مقابل الانضمام الى عناصرها في القتال الذي تخوضه ضد الحكومة الشرعية مشيرة الى أن المليشيا الانقلابية أجرت دورات تثقيفية خاصة بتعليم ملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي والافكار الطائفية قبل الإفراج عنهم ودفعهم للقتال .

وبينت تلك المصادر الاعلامية أن الميليشيا الانقلابية لجأت لهذا التصرف بعد أن فشلت حملات التجنيد التي أطلقتها مؤخرا في صنعاء ومناطق اخرى من المحافظات التي تسيطر عليها رغم سطوة القمع التي تمارسها لإجبار المواطنين على دفع أبنائهم قسراً للقتال في صفوفها .

من جهة اخرى لقي القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المكنى بـ(ابو القعقاع) مصرعه في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر في الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت لأسابيع التكتم على مقتل القيادي الذي كان يشغل منصب نائب مدير سجن احتياطي الثورة وهو المسؤول عن تعذيب الكثير من المعتقلين في صنعاء.

واوضحت المصادر أن ابو القعقاع كان يشرف بشكل مباشر على تعذيب المعتقلين في السجون بصنعاء ويتعمد اذلال المعتقلين امام اهاليهم عند زيارتهم.

على صعيد اخر اكدت مصادر في الداخل اليمني أن قيادياً حوثياً كبيرا لقي مصرعه في العاصمة صنعاء اثر الصراعات التي اندلعت بين القيادات العليا في الميليشيا الانقلابية خاصة المنتمية لزعيم التمرد اسريا واخرى تنتمى للقبائل اليمنية بسبب النفوذ والاموال المنهوبة من المؤسسات الايرادية في الدولة .

وأكدت مصادر في الداخل اليمني ان القيادي في المليشيات الانقلابية حسين البكلي، مسؤول الارتباط في وزارة الدفاع قتل الليلة الماضية في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء برصاص مسلحين مجهولين.

وبينت المصادر أن الهالك يعد من القيادات الحوثية المقربة من رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي”.