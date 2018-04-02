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آل ثابت : تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها
http://almnatiq.net/?p=560566
المناطق - أبها

أكدت إمارة منطقة عسير أن التنسيق مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية مايسمى بـ ( معنفة أبها ) توصل إلى معلومات أولية تشمل عدم تعرض الزوجة إلى أي عنف من قبل زوجها وفقا لإجراءات الكشف الطبي التي تمت ، وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب .
وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ” أنه تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة مساء السبت الماضي بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع ، استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن” .

وأضاف آل ثابت في بيان رسمي : ” أن الجهات الأمنية تواصل تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه ، خاصة أنه لم يثبت تسجيل أي حالة عنف بشكل رسمي أو وجود بلاغ بشكل رسمي أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها “.

ولفت آل ثابت إلى أن القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير منطقة عسير للوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف كل تفاصيلها ، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام “.

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