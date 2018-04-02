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نقل الدكتور اللويحق من ملاك منطقة مكة المكرمة الى ملاك الباحة

نقل الدكتور اللويحق من ملاك منطقة مكة المكرمة الى ملاك الباحة
http://almnatiq.net/?p=560569
المناطق-الباحة
صدر الأمر السامي الكريم  بنقل الدكتور عقاب بن صقر اللويحق من ملاك إمارة منطقة مكة المكرمة إلى ملاك إمارة منطقة الباحة ” على وظيفة وكيل إمارة المنطقة “وقد عبّر الدكتور اللويحق عن عظيم شكره وامتنانه الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية وسمو امير المنطقة ، على هذه الثقة الكريمة راجياً من الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع ، وان يكون خادماً مفيداً لهذه المنطقة اميراً وانساناً ومكاناً معبراً في الوقت ذاته عن تشرفه بالعمل مع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير المنطقة ، مؤكداً أن العمل مع سموه يعتبر إضافة عملية جديدة في حياته العملية .

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