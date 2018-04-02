نقل الدكتور اللويحق من ملاك منطقة مكة المكرمة الى ملاك الباحة

صدر الأمر السامي الكريم بنقل الدكتور عقاب بن صقر اللويحق من ملاك إمارة منطقة مكة المكرمة إلى ملاك إمارة منطقة الباحة ” على وظيفة وكيل إمارة المنطقة “وقد عبّر الدكتور اللويحق عن عظيم شكره وامتنانه الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية وسمو امير المنطقة ، على هذه الثقة الكريمة راجياً من الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع ، وان يكون خادماً مفيداً لهذه المنطقة اميراً وانساناً ومكاناً معبراً في الوقت ذاته عن تشرفه بالعمل مع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير المنطقة ، مؤكداً أن العمل مع سموه يعتبر إضافة عملية جديدة في حياته العملية .