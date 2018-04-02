عرض قصر تاريخي للبيع بسعر 5 جنيهات في بريطانيا! (صور)

المناطق - الرياض

لجأت أسرة بريطانية إلى الحيلة؛ لبيع قصر “بيرتون هول” التاريخي الواقع في مقاطعة “تشيشاير”، بعدما فشلت في ذلك طوال 4 سنوات.

وقرر نجل مالك القصر الذي يدعى جون رووتون، عقد مسابقة تعتمد على شراء تذاكر مرقمة، قيمة الواحدة منها 5 جنيهات إسترلينية، على أن يحصل صاحب الرقم الفائز على العقار بكافة أثاثه العتيق الأصلي.



ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ابن مالك القصر الذي يعمل مدير تطوير الأعمال، قضى شهورًا في البحث عن كيفية عقد تلك المسابقة، مشيرًا إلى أن ذلك التنافس ليس مثل مسابقات الحظ المعروفة، إذ يجب على المشاركين الإجابة على سؤال قائم على المهارة والمعرفة.

