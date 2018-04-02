قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل

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نفذت قوات الأمن الخاصة صباح اليوم ، مشروع السير الطويل “مسير”، يتقدّمهم معالي قائد القوات الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي بكامل العتاد والتجهيزات بمدينة الأمير نايف الأمنية في مدينة الرياض .

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل والوقوف على المستوى اللياقي لدى المشاركين، وضمان تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوات، لمباشرة أي نوع من المهام، خاصة التي تتطلب الجهد البدني العالي.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع سير طويل وضعتها القوات ضمن الخطة التدريبية لهذا العام .