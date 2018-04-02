الاتفاق يكثف استعدادته لمواجهة الاتحاد

المناطق - فراج العضيلة

واصل فريق الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وعمد الشهري خلال التدريب إلى تكثيف الجرعات اللياقية والفنية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على كامل اللعب طبق من خلال الخطط رؤيته التكتيكية.

من جهة أخرى واصل المدافعان أحمد الحبيب ومحمد الزبيدي والمهاجم يوسف السالم برنامجهم التأهيلي بالجري حول المضمار تحت إشراف مدرب اللياقة.