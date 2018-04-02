تعليم الخرج يطلق برنامج الملك سلمان للتأهيل والتوظيف

المناطق - سليمان الدخيل

برعاية مدير تعليم الخرج الدكتور / عبد الرحمن العبد الجبار وبحضور مساعد الشؤون التعليمية الأستاذة/سماح ال ذيبان و مديرة الإشراف التربوي الاستاذة / هدى العتيبي ومديرة الإشراف التربوي بالدلم الاستاذة / هياء العليوي أقام بمكتب وفاء صباح هذا اليوم الأثنين الموافق ٧/١٦ من العام الهجري١٤٣٩هـ بقاعة إليازيه الملتقى التعريفي ببرنامج الملك سلمان للتأهيل والتوظيف تحت شعار ” نبادلهم الوفاء بالوفاء” والذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف الأيتام التابعين لجمعية إنسان وشهداء الواجب وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين ، ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية من فئة الأيتام وأمهاتهن.

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير تعليم الخرج الدكتور /عبدالرحمن العبدالجبار ألقتها بالنيابة عنه مديرة الأشراف التربوي الأستاذة /هدى حبيب العتيبي والتي جاء فيها ” أننا بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهدة الأمين معيش مرحلة من العطاء والبناء تسعى لرفعة الأنسان ..”

ثم حوار مع بنات شهداء الواجب والمتوفين من منسوبي التعليم .

جاء بعد ذلك تعريف بمكتب وفاء وببرنامج الملك سلمان للتأهيل والتوظيف والتي شملت على فقرات حافلة ومفعمة بالعطاء والحب .

وشهد الحفل حضور عدد من رئيسات الأقسام في الأشراف التربوي وعدد من المشرفات التربويات وزوجات الشهداء وبناتهم من طالباتنا في التعليم وعدد من رئيسات الدوائر الحكومية النسائية والاجتماعية بالمحافظة .

فيما ذكرت مديرة مكتب وفاء بتعليم الخرج الأستاذة / فاطمة الصويغ في كلمتها ” حق علينا نبادلهم الوفاء بالوفاء لشهداء الوطن وسيسعى المكتب لتقديم كل مابوسعه لخدمة ابناء الشهداء ودعمهم شاكراً جميع الجهات الداعمة لمكتب وفاء ولابناء الشهداء .

والشكر الجزيل بكل حٌب للمشاركات معنا في هدا الحفل المبارك وهم : أستاذة نسرين المطوع من جمعية إنسان ود. سارة العبدالكريم من جمعية واجب وأمل الشمري من بنك التنمية الاجتماعية .

واختتم الحفل بأوبريت “مسيرة وفاء” ثم تكريم “نبادلهم الوفاء بالوفاء” .