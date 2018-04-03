احدث الأخبار

معتقدات خاطئة عن النوم .. الأمر يختلف كليا من شخص لآخر
أبرز المواد
 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تتوج الفائزين بجائزة التميز السياحي لعام 2018
محليات
 “هيئة السياحة” تضع محافظة ضرماء ضمن قائمتها التطويرية للمقاصد السياحية
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “
أبرز المواد
 د. عبدالله بن خالد آل سعود ينضم إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
محليات
 انطلاقة بطولة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير
منطقة عسير
 احتراق محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ
أبرز المواد
 تطوير أول “لقاح اصطناعي” في العالم لمحاربة الإنفلونزا
أبرز المواد
 بن دغر: خنق معقل الحوثي ينهي مشروع إيران باليمن
أبرز المواد
 “لوكهيد مارتن” تكشف عن درون يزود الطائرات بالوقود في الجو
أبرز المواد
 ميناء الملك عبد العزيز يفعل الخط الملاحي البحري المباشر مع ميناء أم قصر العراقي
أبرز المواد
 تعليم الخرج يطلق برنامج الملك سلمان للتأهيل والتوظيف
منطقة الرياض
بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

أبرز المواد

احتراق محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ

احتراق محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ
http://almnatiq.net/?p=560641
المناطق - وكالات

أعلن موقع برنامج الصين للرحلات الفضائية المأهولة أن معظم أجزاء المحطة الفضائية الصينية تيانغونغ1، قد احترقت فوق المحيط الهادئ عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وجاء في بيان منشور على الموقع المذكور، أن المحطة تيانغونغ 1 (القصر السماوي)، كانت قد أطلقت في 29 سبتمبر 2011، وحافظت على مدارها منذ ذلك الحين حتى انحرافها مؤخرا عنه واحتراقها.

وفي الـ2 من أبريل الجاري، زاحت المحطة عن مسارها وهوت لتدخل غلاف الأرض الجوي في الساعة 8.15 بتوقيت بكين.

وورد في بيان الموقع الصيني، أن المحطة “دخلت الغلاف الجوي للأرض فوق الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ لتحترق معظم أجزائها” بفعل ارتفاع حرارتها الشديد الناجم عن الاحتكاك بالغلاف الجوي.

وفي الـ28 من مارس المنصرم، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تتوقع سقوط قطع المحطة الفضائية فوق بلدان قد تكون البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان، أو تركيا.

كما رجحت الوكالة أن تتساقط أجزاء المحطة المحترقة فوق أراضي بلدان آسيا الوسطى باستثناء كازاخستان.

ولم تستبعد استنادا للحسابات الفلكية التي أجرتها، أن تهوي أجزاء المحطة المحترقة فوق أراضي الصين، أو اليابان.

وأشارت كذلك إلى أن الحسابات دلت على احتمال بلوغ حطام المحطة إفريقيا، وبلدان آسيا، وحوض أقيانوس، وأستراليا، والولايات المتحدة، وبلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، وحتى المناطق الجنوبية من جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

روابط ذات صلة

معتقدات خاطئة عن النوم .. الأمر يختلف كليا من شخص لآخر

معتقدات خاطئة عن النوم .. الأمر يختلف كليا من شخص لآخر
نائب أمير منطقة الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “

نائب أمير منطقة الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “
تطوير أول “لقاح اصطناعي” في العالم لمحاربة الإنفلونزا

تطوير أول “لقاح اصطناعي” في العالم لمحاربة الإنفلونزا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*