انطلاقة بطولة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير

المناطق - عسير

انطلقت أول أمس (الأحد) بطولة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والتي تشمل عدة ألعاب وأنشطة رياضية لمتدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله ال مرزوق بأن هذه البطولة تشهد إقامة دوري كرة القدم بمشاركة 10 كليات تقنية وفروعها و4 معاهد صناعية بالإضافة لدوري تنس الطاولة ومسابقة الرسم والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة لمحاضرات عن رؤية المملكة 2030 ومحاضرات رياضية عن الصحة واللياقة والتغذية بمشاركة أكثر من 300 متدرب.

وقال آل مرزوق أن الإدارة تحرص على تطوير مهارات المتدربين الثقافية والاجتماعية والرياضية والعمل على غرس مبادئ الروح الرياضية والعمل الجماعي لديهم، كما نهدف إلى زيادة نسبة التعارف بين متدربي الوحدات والتنافس الرياضي الشريف بين محافظات المنطقة حيث أن الأنشطة المختلفة تعتبر جزءا من العملية التدريبية وركيزة أساسية لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.