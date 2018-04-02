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د. عبدالله بن خالد آل سعود ينضم إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

د. عبدالله بن خالد آل سعود ينضم إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=560647
المناطق - الرياض

في إطار سعي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لاستقطاب الكفاءات في مجال البحث العلمي وتعزيز الإنتاج البحثي في مختلف التخصصات والدراسات الإنسانية، انضم مؤخراً إلى المركز الأمير د. عبدالله بن خالد بن سعود الكبير آل سعود، باحثاً رئيساً في وحدة الدراسات الأمنية، ومديراً لإدارة البحوث بالمركز، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في دراسات الحرب، والماجستير في الأمن والسلامة الدولية، وكلتاهما من جامعة كينغز كوليدج – لندن، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.
ويعمل د. عبدالله أستاذاً مساعداً في كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعمل باحثاً زائراً في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي التابع لجامعة كينغز كوليدج – لندن (2016-2018م).
تشمل اهتماماته البحثية الدراسات الأمنية بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على التطرف والإرهاب والجماعات الفاعلة غير الحكومية، والعنف السياسي، وأيديولوجيا الإسلام السياسي، ونُشِر إنتاجُه البحثي في عدد من الصحف والدوريات الأكاديمية الرائدة باللغتين العربية والإنجليزية.
ويعد د. عبدالله من الباحثين والمتحدثين في مجال القانون، والعنف السياسي، والتطرف والإرهاب؛ حيث سبقت له المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية والمحلية.
الجدير بالذكر أن إدارة البحوث بالمركز تضم عدداً من الوحداث البحثية المتخصصة هي: الفكر السياسي المعاصر، الاقتصاد السياسي، الدراسات السعودية، دراسات المغرب العربي، الدراسات الإيرانية، الدراسات الآسيوية، دراسات اللغة العربية، إضافة إلى وحدة الدراسات الأمنية التي أنشاها المركز مؤخراً، ويعمل بهذه الوحدات مجموعة متميزة من الباحثين.
ويصدر عن إدارة البحوث عدة إصدارات بحثية دورية أهمها: دراسات، مسارات، قراءات، وتعليقات، إضافة إلى الإصدارات الخاصة بين وقت وآخر.

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