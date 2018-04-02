نائب أمير منطقة الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفلَ الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية في فندق الانتركونتيننتال بالرياض .

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية ” حركية ” المهندس ناصر بن محمد المطوع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

وفور وصول سموه اطلع على سيارة مجهزة فنياً لخدمة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الوصول إلى مواقعهم بتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وتقديم خدمات لوجستية واستشارات .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية ” حركية ” كلمة بين فيها أن عدد العرسان الذين استفادوا من برنامج الجمعية والبالغ عددهم 1600 شاب وفتاة بينهم 80 عريساً وعروس هذه الليلة , مشيراً إلى متابعة الجمعية لمستفيديها بعد الزواج , مبيناً انخفاض نسبة الطلاق التي لم تزد عن 2% .

ورفع المهندس المطوع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والعناية الكاملة بمؤسسات المجتمع المدني , معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على المتابعة والتشجيع المستمر .

بعدها توالت فقرات الحفل من زفة العرسان وكلمة لهم أعربوا فيها عن بالغ شكرهم لكل من ساهم ودعم هذه الفرحة والأمل في حياتهم , مثمنين دور الجمعية وإدارتها على دعمهم وتشجيعهم .

ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن ” حركية ” وأوبريتاً إنشادياً , ثم كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين وشارك العرسان العرضة النجدية .