“هيئة السياحة” تضع محافظة ضرماء ضمن قائمتها التطويرية للمقاصد السياحية

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ثمن أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الحسن، المشاركة المميزة لمحافظة ضرماء بملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018 المقام حاليا في العاصمة الرياض، معبرا عن اعتزازه بالخطوات الموفقة التي تقدمها ضرماء لتسويق نفسها كأحد الوجهات السياحية الواعدة في المملكة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

واوضح المهندس الحسن، ان محافظة ضرماء تزخر بمنتجات سياحية وموروث وطني خاص بها، كونها مدينة قديمة جداً، وكانت تسمى ب(قرماء)، وقد اوردها ابرز شعراء العرب في شعرهم منذ العصور الجاهلية مرورا بالعصور الاسلامية ومنهم الاعشى وجرير ويحيى بن طالب الحنفي و ياقوت الحموي، اضافة الى ماتحويه المنطقة من مواقع اثريه واثار تم اكتشافها تشهد على البعد الحضاري العريق لها ومنها الدروب الاثرية، وما تم اكتشافه من اثار طبيعية، ونقوش ثمودية، وكتابات عربية بدون تنقيط والتي تعتبر اقدم كتابة اسلامية في المنطقة الوسطى من جزيرة العرب.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ان مستقبل السياحة في ضرماء واعد وفرص الاستثمار في المحافظة غير مسبوقة، وذلك بعد اعتماد مشروع القدية الرائد ضمن رؤية 2030 ، الأمر الذي سيجعل ضرماء في خارطة السياحة العالمية .

وتتميز ضرماء بموقعها الجغرافي الفريد المتمثل في جبال طويق الشاهقة والتشكيلات الصخرية الجميلة، والرمال الناعمة، ونباتات صحراوية نادرة مما يعزز فرص الاستثمار في انشطة سياحة المغامرات، وهي أحد محافظات المنطقة الوسطى وتبعد عن الرياض مسافة 60 كيلو متر وبمساحة تقدر بـ 2060 كيلو متر مربع.

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