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الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تتوج الفائزين بجائزة التميز السياحي لعام 2018

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تتوج الفائزين بجائزة التميز السياحي لعام 2018
http://almnatiq.net/?p=560666
المناطق - الرياض

توجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الفائزين بجائزة التميز السياحي ، خلال حفل اقامته أمس على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الحادية عشرة، الذي انطلقت أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس، تحت شعار ” السياحة ملتقى الصناعات”، حفل توزيع جوائز التميز السياحي السعودي لعام 2018
وشملت الجوائز ، المبادرات الناجحة والمتميزة سياحيا، التي قسمت على عدد من الفروع الرئيسية هي ( العاملين بالسياحة، ومنشآت تدريب سياحي ، المراكز التجارية والترفيهية، المطاعم، المقاهي، خدمات المواصلات، موقع جذب سياحي، الفعاليات والمهرجانات، وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، الفنادق، الشقق المفروشة والوحدات السكنية، والمنتجعات)، التي تضمنت 38 فئة تنوعت ما بين أفراد ودور إيواء ومعهد وكلية ومراكز تجارية وشركات ومؤسسات خدمية .
وتأتي الجائزة ضمن ما تقدمه الهيئة من دعم متعدد الجوانب يشمل جميع المساهمات والمبادرات في تطوير مجال السياحة والسفر بالمملكة، بما يضمن استمرار النجاح السياحي على المستوى المحلي والعالمي، ودافعا مهما في مجال تطوير صناعة السياحة المحلية، وتقديرا للجهود التي تبذلها المنشآت السياحية والأفراد من مسؤولين ومهتمين في الشأن السياحي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنافسية والتحفيز في عملية التطوير، وتحديث القطاع السياحي من أجل ضمان تقديم خدمات سياحية متميزة، والإسهام في نشر أفضل الممارسات لتحقيق الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن جائزة التميز السياحي لهذا العام 2018، طورت ونفذت لتشمل فئات جديدة، تأهلت من خلال التقديم للترشح فيها على مستوى المملكة، من المنشآت والأفراد، بناء على معايير خاصة في مجال السياحة والضيافة وصناعتها.

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