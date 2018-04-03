شاهد.. صدمة في لبنان بسبب مرشح “حزب الله” وتصريحاته عن “حسن زميرة”

المناطق - وكالات

يبدو أن حزب الله لا يمانع في انتشار فكرة “تكريس العبيد” بين مرشحيه، فقد صدم العديد من اللبنانيين قبل أيام قليلة بمرشح الحزب في جبيل – كسروان، حسين زعيتر، وهو يجاهر خلال لقاء انتخابي أنه “عبد من عبيد حسن نصرالله”.

وقد بدا مهيناً أن يصدر مثل هذا الكلام عن نائب محتمل، وعن شخص قد يمثل شريحة من الشعب اللبناني في البرلمان.

وبعيد نشر الفيديو من قبل أحد المواقع اللبنانية، استذكر العديد من اللبنانيين الكلام الذي صدر في 27 أكتوبر 2017 عن النائب عن حزب الله علي عمار حين وضع أمين عام حزب الله بمصاف الأنبياء والقديسين.

وقال عمار في حينه مستذكراً يوم راح للقاء نصرالله بعد حرب تموز 2006: إنه حين هم لتقبيل حذاء أمين عام حزب الله و”سيده”، كما وصفه، “شعر بأنه خرج من الناسوت ودخل الملكوت!”

ولم يكتفِ بهذا، بل راح يكيل كافة الصفات لنصرالله من “السيد إلى المفدى إلى الأخ والقائد”، لتصل ذروة الأوصاف إلى اعتباره “حسين هذه المرحلة”، بحسب تعبير عمار.