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مونديال روسيا مهدد من داعش .. بطائرات ناسفة

مونديال روسيا مهدد من داعش .. بطائرات ناسفة
http://almnatiq.net/?p=560676
المناطق - وكالات

نقلت “العربية” تهديدات لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف لاعبي كأس العالم والجماهير في مونديال روسيا باستخدام طائرات مسيرة (درون) مفخخة بالقنابل والصواريخ.

وبث التنظيم على تطبيق “تليغرام” قبل أيام صورا لطائرات مسيرة ناسفة، مهددا بهجمات واسعة النطاق تستهدف أبرز لاعبي العالم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظهر في ملصقات نشرها داعش للترويع رونالدو وكأنه أسير لدى داعش، يبدو راكعا ومن خلفه مسلح، وبدا ميسي في ملصق آخر كُتب عليه “روسيا مستهدفة”.

وحذر مسؤولون أمنيون سابقا من أن تنظيم داعش يمكن أن يشن هجمات على المونديال، بعد انهياره في سوريا والعراق، ومطاردة فلوله في الصحاري.

وقبل انطلق مونديال روسيا المرتقب في يونيو/حزيران، بث التنظيم مقاطع فيديو وصورا مخيفة على “تليغرام” تنذر بتفاصيل الهجمات المرتقبة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار”، ونقلت عنها وسائل إعلام أخرى مثل “ديلي ميل” البريطانية.

وظهرت في الصور التي نشرها داعش طائرة بدون طيار تحمل صواريخ مضادة للدبابات. وتتوافر لدى مسلحي التنظيم الذين فروا من سوريا والعراق خبرة تكنولوجية في هذا المجال.

 

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