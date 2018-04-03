الطيران التركي يقصف مواقع للأكراد شمال العراق

المناطق - وكالات

أعلن الجيش التركي، أن طائراته دمرت مواقع ومستودعات أسلحة، تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت هيئة الأركان التركية، إن مقاتلاتها قصفت مساء الأحد أهدافا في مناطق هاكورك وجبال قنديل شمالي العراق، القريبة من الحدود مع تركيا.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن تدمير 8 مواقع لحزب العمال الكردستاني، شملت مخابئ ومخازن أسلحة.

وتشن القوات التركية غارات جوية، كما تقصف مدفعيتها بين الحين والآخر، مناطق في شمال العراق، بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.