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فيديو مذهل.. هكذا تنمو البذرة تحت الأرض حتى تصبح نباتا كاملا

http://almnatiq.net/?p=560682
المناطق - الرياض

نجح مصور ليتواني في رصد مراحل نمو حبة “لوبيا” وتحولها إلى نبات من خلال مقاطع فيديو التقطت خلال 25 يوما متواصلة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المصور كريكشيوكاس وضع حبة اللوبيا داخل صندوق زجاجي، ورصد مراحل نموها داخل التربة وبعد إنباتها، ورصد التصوير حركة الجذور وتمدد أفرع النبات في اتجاه سطح التربة ومراحل النمو حتى إنبات الأوراق.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الصحيفة، أن كريكشيوكاس كان يرصد مراحل نمو النبات كل 9 دقائق و36 ثانية، وأشارت إلى أن حصيلة كل اللقطات التي جمعها خلال تلك الفترة أظهرت مراحل نمو النبات في فيديو مدهش.

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