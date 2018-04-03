هذا ما يجب تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضة .. احذر غيره !

المناطق - وكالات

يحرق جسم الإنسان طاقة كبيرة أثناء القيام بالتمارين الرياضية . لهذا السبب وبعد الانتهاء من التمارين، يحتاج الجسم إلى استعادة الطاقة وإعادة بناء الأنسجة العضلية، لذا يجب تناول الطعام بعد ساعة من التمارين

أليكم الأطعمة التي يجب تناولها بعد التمارين الرياضية، بحسب موقع “webmd”:

– بيض مع التوست بالقمحة الكاملة: يساعد التوست بالقمحة الكاملة على إستعادة الكربوهيدرات التي أحرقها الجسم أثناء التمارين، كما يحافظ على مستويات السكر في الدم. أضف إلى التوست بيضة، فهي من الوجبات الغنية بالبروتين، ممّا يعني مزيجاً من 9أحماض أمينية أساسية للجسم ولبناء العضلات.

– الحليب بالشوكولا: يعتبر هذا المشروب المفضّل لدى الأطفال، إلّا أنّه مفيداً أيضاً للكبار. فهو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة. إضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب بالشوكولا على نسبة 90% من الماء، فيساعد على ذلك على إعادة السوائل التي فقدت أثناء التمارين.

– ساندويش الحبش بخبزة القمحة الكاملة: تعتبر هذه الوجبة من الوجبات الخفيفة والسهلة والتي تشبع المعدة. فحبوب القمحة الكاملة غنية بالكربوهيدرات العالية الألياف، في حين أنّ لحم الحبش يحتوي على البروتين. استبدل المايونيز بالأفوكادو الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

– عصير اللبن اليوناني والفاكهة: يحتوي كوب من اللبن اليوناني على 20 غراما من البروتين. ومع إضافة الفاكهة، يصبح العصير غنيّاً بالكربوهيدرات وبالمواد المضادة للأكسدة.

– سمك السلمون مع البطاطا الحلوة: يحتوي السمك على نسبة عالية من البروتين والأوميغا 3 والدهون الصحية للقلب التي تخفف من التهاب العضلات والألم. أمّا وجبة سمك السلمون مع البطاطا الحلوة، فتحتوي على ما يقارب 26 غراما من الكربوهيدرات و4 غرامات من الألياف. استبدل الزبدة ذات السعرات الحرارية العالية بزيت الزيتون للطهو.

– الأرز البني بالدجاج والخضر: تعتبر هذه الوجبة عنصراً غذائياً مهما لجهاز المناعة، فهي تحتوي على البروتين والفيتامين B6، إضافة إلى الكربوهيدرات وغيرها من المواد الغذائية.

– الماء: تأكّد من شرب الكثير من الماء، متبعاً هذه الإرشادات:

• قبل التمارين: حوالى 2 إلى 3 أكواب من الماء

• أثناء التمارين: حوالى نصف إلى كوب واحد كل 15 إلى 20 دقيقة

• بعد التمارين: حوالى 2 إلى 3 أكواب لكل نصف كيلو تفقده أثناء التمارين (عليك أن تزن نفسك قبل وبعد التمارين للتأكّد)

– السوائل: إذا كنت تتمرّن لأكثر من ساعة فعليك شرب المشروبات الرياضية أو ماء جوز الهند الغنية بالمعادن كالصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تفقدها أثناء التمارين الرياضية.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

من الضروري تجنّب تناول الوجبات الغنية بالدهون لأنّها صعبة على الهضم وتؤدي إلى اضطرابات في المعدة. وبالنسبة لبعض الناس، تناول الوجبات الغنية بالألياف والبروتين قد يتعارض مع ممارسة الرياضة براحة، لذا يجب الانتباه إلى ما تحتويه كل وجبة.