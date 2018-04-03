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لأول مرة بعد فتح جبهة جديدة .. المدفعية اليمنية تدك مسقط رأس زعيم ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=560690
المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش اليمني، أن مدافعها دكت تجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مسقط رأس زعيم المتمردين، بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء حرب التمرد الحوثية السادسة عام 2009م.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مدفعية الجيش دكت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبل “الجميمة” القريب من ضريح الصريع “حسين الحوثي” بمرّان.

يأتي ذلك بعد نجاح الجيش اليمني، بدعم من التحالف في فتح جبهة خامسة جديدة في صعدة بمديرية الظاهر التي تبعد 10 كلم فقط عن منطقة مران مسقط رأس زعماء التمرد الحوثي.

وفي الجوف، حررت قوات الجيش اليمني، مواقع جديدة في “مديرية برط” المحاذية لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري، أن الجيش حرر عددا من المواقع في مديرية برط شمال الجوف، أهمها “جبل الشعير” الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة، وأكد تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال المعارك.

 

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