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محاولات تسلل فاشلة تكبد الحوثي خسائر فادحة وتقتل 30 منهم بالساحل الغربي

محاولات تسلل فاشلة تكبد الحوثي خسائر فادحة وتقتل 30 منهم بالساحل الغربي
http://almnatiq.net/?p=560698
المناطق - وكالات

لقي أكثر من 30 حوثياً مصرعهم في جبهة الساحل الغربي جراء صد قوات الجيش، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي من عدة محاور في أطراف مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب الحديدة.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن المعارك تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق موزع والجراحي والتحيتا.

وفي شرق صنعاء، استهدفت مدفعية الجيش اليمني، الاثنين، مواقع الحوثيين، بالتزامن مع غارات مكثفة استهدفت تعزيزاتهم غربي مأرب.

وأفاد مصدر ميداني، بأن مدفعية الجيش دكت تجمعات الميليشيا في مواقع متفرقة بمديرية نهم، تركزت في منطقة البارك، ونقطة تسليح في القضاضة، ومؤخرة منطقة الحطب، كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات الحوثيين في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأسفرت الغارات والقصف المدفعي، عن تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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