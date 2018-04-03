ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

المناطق - وكالات

أثار العثور على تابوت يعود للقرن التاسع عشر، ويضم رفاة ضابط، في تركيا قبل نحو عام، أزمة في العلاقات بين روسيا وبولندا، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، عثرت السلطات التركية على التابوت، الذي يعتقد أنه يعود إلى فترة الحرب العثمانية الروسية في 1877-1878، في منزل بمدينة أرداهان شمال شرقي تركي.

وقال وزير الثقافة التركي، نعمان كورتولموش، إن بولندا طالبت بالتابوت، حيث كان الضابط من أصل بولندي، لكن روسيا رفضت ذلك لأن الرجل توفي أثناء القتال في صفوف الجيش الإمبراطوري الروسي آنذاك.

وأكد الجانب الروسي أنه لم تكن بولندا موجودة أصلا عندما توفي الضابط الجيش، إذ كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت.

وأوضح كورتولموش أن الجانب الروسي لم يطالب إعادة النعش إلى روسيا، لكنه طلب دفن الضابط في مقبرة مسيحية في مدينة أرداهان.

وقال: “الرجل كان بولنديا. عائلته تعيش في بولندا. نحن نحاول حل المشكلة دون التسبب في خلافات بين الدولتين”.

وتعود الرفاة إلى الضابط كارل كارلوفيتش ريجبتسكي، وهو عضو في فوج نافاجينسكي رقم 78 من فرقة المشاة العشرين من فيلق الجيش القوقازي الأول.