فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بالرياض عن توفر (3) وظائف شاغرةز

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي خدمات إجتماعية ثالث (Social Services Specialist III)

المتطلبات: حديث التخرج من حملة البكالوريوس في العلوم الإجتماعية أو الأعمال الاجتماعية مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال الخدمة الاجتماعية.

– فني خدمات مرضى ثاني – وظيفتين (Patient Services Technician II)

المتطلبات: دبلوم إدارة صحية أو ما يعادلها مع خبرة سنتين.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط، في موعد أقصاه يوم الجمعة 1439/7/20هـ (الموافق 6 أبريل 2018م).