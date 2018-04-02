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بدر بن سلطان يشرف حفل أهالي الجوف بمناسبة تعيينه أميرا للمنطقة

بدر بن سلطان يشرف حفل أهالي الجوف بمناسبة تعيينه أميرا للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=560713
المناطق - الجوف

شرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل أهالي المنطقة الذي أقيم ترحيباً بمقدم سموه الكريم، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف، وذلك بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا .

وفور وصوله سموه مقر الحفل صافح الحضور من المواطنين وشيوخ القبائل وعمد وأعيان ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين.

ثم انطلق الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى معالي نائب وزير العمل سابقا الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد كلمة الأهالي قال فيها ” يشرفني يا صاحب السمو بالنيابة عن أهالي منطقة الجوف ان أرحب بكم في ربوع هذه المنطقة التي يتطلع أهلها إلى لقاء سموكم مستبشرين بمقدمكم وبما تحملونه من بشائر الخير والنماء للمنطقة وسكانها ، فأهلاً بكم بين أبنائكم وإخوانكم وأهلكم “.

وأضاف الدكتور الحميد ” إن منطقة الجوف المستبشرة بمقدمكم تتطلع إلى إستكمال مشروعات التنمية التي أقامتها حكومتنا الرشيدة وإلى تطوير المشروعات القائمة وبخاصة في القطاعات الخدمية التي تتصل بحياة الناس وفق رؤية المملكة 2030م ، كما يتطلع الشباب إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للنهوض بمنطقتهم ولبناء مستقبلهم ، وهم يدركون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إنما اصطفاكم لهذا الموقع إدراكا منه لما تمتلكونه من قدرات قيادية ومهارات إدارية ومعرفة وعلم “.

واختتم الدكتور عبدالواحد كلمة الأهالي بتوجيه كلمة شكر ووفاء لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف السابق ولكل من أسهم في خدمة هذه المنطقة متمنين لسموه التوفيق والسداد .

بعد ذلك القى الدكتور بدر المعيقل قصيدة بالفصحى بهذه المناسبة ، أعقبها قصيدة شعرية للشاعر منصور الرويلي .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري واصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد وصل عصر اليوم إلى المنطقة إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه أميراً للمنطقة.

حيث كان في استقبال سموه في المطار معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري ووكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بالمنطقة ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين ، وشيوخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة .

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