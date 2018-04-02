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نائب أمير الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “

نائب أمير الرياض يزف 80 عريساً من منسوبي ” حركيّة “
http://almnatiq.net/?p=560715
الرياض - وليد الحمود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفلَ الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية في فندق الانتركونتيننتال بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية ” حركية ” المهندس ناصر بن محمد المطوع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
وفور وصول سموه اطلع على سيارة مجهزة فنياً لخدمة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الوصول إلى مواقعهم بتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وتقديم خدمات لوجستية واستشارات.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية ” حركية ” كلمة بين فيها أن عدد العرسان الذين استفادوا من برنامج الجمعية والبالغ عددهم 1600 شاب وفتاة بينهم 80 عريساً وعروس هذه الليلة , مشيراً إلى متابعة الجمعية لمستفيديها بعد الزواج , مبيناً انخفاض نسبة الطلاق التي لم تزد عن 2%.

ورفع المهندس المطوع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والعناية الكاملة بمؤسسات المجتمع المدني , معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على المتابعة والتشجيع المستمر.

بعدها توالت فقرات الحفل من زفة العرسان وكلمة لهم أعربوا فيها عن بالغ شكرهم لكل من ساهم ودعم هذه الفرحة والأمل في حياتهم , مثمنين دور الجمعية وإدارتها على دعمهم وتشجيعهم .
ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن ” حركية ” وأوبريتاً إنشادياً , ثم كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين وشارك العرسان العرضة النجدية .

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