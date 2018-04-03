وزير الخارجية يلتقي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا

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التقى معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، معالي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا برونو رودريغيز باريليا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية كوبا.

وأقام معالي وزير العلاقات الخارجية الكوبي حفل استقبال على شرف معالي وزير الخارجية بمقر الوزارة في العاصمة الكوبية هافانا، حضره أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى جمهورية كوبا.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها التأكيد على حرص البلدين على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومحاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.