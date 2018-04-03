ولي العهد يطلع على عرض عن شركة ماجيك ليب ومنتجاتها ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع بالمملكة

المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في لوس انجلوس اليوم الرئيس التنفيذي من شركة ماجيك ليب روني ابوفيتز.

وقدم رئيس ماجيك ليب لسمو ولي العهد عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .