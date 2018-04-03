سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

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http://almnatiq.net/?p=560731
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ان تتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم ،حائل ،الرياض ،الجوف ،تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الاوسط والجنوبي ، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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