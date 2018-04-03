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أمسية أدبية عن الملك فيصل بمعرض شاهد وشهيد في تبوك

أمسية أدبية عن الملك فيصل بمعرض شاهد وشهيد في تبوك
http://almnatiq.net/?p=560744
المناطق - تبوك
أقامت جامعة تبوك ضمن أنشطة معرض ” الفيصل شاهد وشهيد ” الذي يواصل فعالياته بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة أمسية أدبية قدمها الدكتور مسعد العطوي والدكتورة عائشة يحيى عثمان حكمي .
وبدأت الأمسية التي أدارها الدكتور ياسر المرزوقي بورقة عمل ألقاها الدكتور مسعد العطوي وحملت عنوان ” صورة الملك فيصل في الشعر العربي ” تناول من خلالها الشعراء الذين كتبوا في الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – من خلال المراحل التي عاصرو فيها الملك الشهيد كما تناول بيان التغيرات في لغة وصورة الشعراء الفنية وكيف كان عرضهم لصورة الملك فيصل.
بعد ذلك قدمت الدكتورة عائشة الحكمي ورقة عمل بعنوان ” الفيصل في ذاكرة الأدباء ” تناولت من خلالها مسيرة الملك فيصل في دعم الثقافة وكيف كانت حياته حيث قالت ” لقد عاش الملك فيصل – رحمه الله – نموذجاً بين شعبه يمثل دوره حسب ما تقتضيه حاجات أمته وظروفها والأطوار التي تمر بها ولقد مثّل كل دور أحسن تمثيل وأن أجمل ما في تمثيله لأدواره هو أنه يعمل ما يعتقده صوابا ونافعا .
وتطرقت الدكتورة عائشة في ختام الندوة إلى دور الملك فيصل في تعليم المرأة وتمكينها من التعليم وكيف عايش كل مؤيد لتعليم المرأة تلك الحقبة الزمنية من عمر التعليم .

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