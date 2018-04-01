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الكلية التقنية بنجران تستمر في تأهيل مهارات أفراد المجتمع في برامج ” أُتقن “المرحلة الثالثة للأسبوع الخامس

الكلية التقنية بنجران تستمر في تأهيل مهارات أفراد المجتمع في برامج ” أُتقن “المرحلة الثالثة للأسبوع الخامس
http://almnatiq.net/?p=560747
المناطق - نجران

تستمر الكلية التقنية بنجران في تأهيل وتطوير مهارات أفراد المجتمع ورفع الكفاءة المهنية لديهم مواكبة لرؤية السعودية 2030 من خلال برامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “المرحلة الثالثة للأسبوع الخامس على التوالي ويأتي ذلك كجزء من مسئولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني لديهم.

وتنفذ الكلية التقنية بنجران عدد من التخصصات من ضمنها مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن هذا الأسبوع يعتبر الأخير من برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الثالثة.

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