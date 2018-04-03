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ترمب عن زيارة محمد بن سلمان : تركت انطباعاً رائعاً

ترمب عن زيارة محمد بن سلمان : تركت انطباعاً رائعاً
http://almnatiq.net/?p=560757
المناطق - وكالات

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال مع الملك سلمان، مساء الاثنين، بالزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

وأكد نجاح الزيارة، لاسيما لجهة ما كوّنته من انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص.

كما اعتبر ترمب أن الزيارة تأتي انعكاساً للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.

إلى ذلك، استعرض الملك سلمان والرئيس ترمب العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، وقد شدد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني.

وأكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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