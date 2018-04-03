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زلزال قوته 6ر6 درجات يضرب شرقي بوليفيا دون تسجيل إصابات

زلزال قوته 6ر6 درجات يضرب شرقي بوليفيا دون تسجيل إصابات
http://almnatiq.net/?p=560760
المناطق - واس

ضرب زلزال قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي والأرجنتين، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وأفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع في جنوب شرق بوليفيا على مسافة 200 كلم من مدينة تاريخا قرب الحدود مع باراغواي، على عمق 562 كلم.
وقدر مرصد سان كاليكستو الخاص البوليفي قوة الزلزال بـ6,6 درجات وشعر به سكان مناطق عديدة من البلاد مثل لاباز وكوشابامبا وتشوكيساكا.

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