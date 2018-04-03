جمعية التوحد بتبوك تنظم فعاليات بمناسبة يوم التوحد العالمي 2018 م

المناطق - تبوك

نظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك مساء أمس عدداً من الفعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد 2018 م بحضور مدير فرع وزارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبد الله الحربي ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة وذلك بمجمع الحكير التجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وتضمنت الفعاليات جناحاً خاصاً بجمعية التوحد وآخر خاص بقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك , وجناح للتعليم , وجناح خاص بالاستشارات , إضافة إلى جناح حياتي ألوان , واجتذبت الفعاليات في يومها الأول زوار مركز الحكير التجاري و أولياء أمور الطلاب المصابين باضطراب التوحد والمهتمين في هذا المجال .

وأعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي عن سعادته بما شاهد من تنظيم , آملاً أن تصل رسالة جمعية التوحد إلى كافة فئات المجتمع في المنطقة , وتعرف بدورها لما للجانب التوعوية من أهمية .

وقال الحربي عقب تدشين المعرض المصاحب لفعاليات الجمعية بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك محمد العمُري وعدد من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة يوجد في منطقة تبوك أكثر من 3400 مصاب باضطراب طيف التوحد والوزارة بدورها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن للأسر التي لديها طفل أو طفلة مصابان بالتوحد التقدم لمركز التنمية بإيفادهم إلى أي مركز أهلي بالمنطقة والوزارة ستقوم بتحمل كامل التكاليف التي تترتب على ذلك مؤكداً أن فرع الوزارة لديه تعاون دائم مع المراكز الأهلية التي تعنى بتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى التوحد حسب المعايير التي اعتمدتها الوزارة .

وأضاف الدكتور الحربي تعمل الوزارة على تحفيز الجمعيات الخيرية على تقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وفق الأنظمة والإمكانيات المتاحة ونشر التوعية بين أفراد المجتمع وخاصة فيما يتعلق بمرض التوحد مؤكداً دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات التي يتعاظم دورها في خدمة المجتمع كما أكد الدكتور الحربي على أن الوزارة تقوم بإجراءات مهمة لدعم المسؤولية المجتمعية والعمل بكل جهد على تشجيع القطاع الخاص بالقيام بدوره في هذا المجال .

من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك الدكتور سالم بن خليل الضاحي أن تنظيم الجمعية لهذه الفعالية جاءت كمشاركة منها في اليوم العالمي للتوحد الذي تهدف من خلاله إلى نشر التوعية بأهمية هذه الفئة الغالية وتفعيل الدور التوعوي والثقافي للجمعية في المجتمع ونشره بين فئات المجتمع المختلفة لتفهم اختلاف اضطراب أطفال التوحد وتقبلهم وطرق التعامل معهم مشيراً أن الجمعية تسعى إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين وأسرهم الذين يعانون من هذا الاضطراب بكثرة السفر والترحال لمراكز التوحد والتكلفة الباهظة من أجل المتابعة والتشخيص كما تسعى إلى خدمة أطفال التوحد وأسرهم بإقامة مركز متخصص يقدم الدعم الصحي والنفسي والتربوي والعلاجي لأطفال التوحد بمنطقة تبوك .