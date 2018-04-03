ورشة تبحث دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة

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تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والاوراق المالية مساء يوم الاربعاء 4/4/2018 ،بمقر الغرفة، ورشة عمل لمناقشة منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي، وذلك بمشاركة امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الاستاذ/ طلعت زكي حافظ .

وبين عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاستثمار والاوراق المالية الاستاذ محمد الساير ان الورشة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، طرق واليات الحصول على التمويل وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة، كما تستعرض الورشة الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة .