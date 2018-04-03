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” البيئة ” تحظر مؤقتاً استيراد الطيور الحية من هولندا بسبب إنفلونزا الطيور

” البيئة ” تحظر مؤقتاً استيراد الطيور الحية من هولندا بسبب إنفلونزا الطيور
http://almnatiq.net/?p=560774
المناطق - الرياض

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من هولندا بسبب مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

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