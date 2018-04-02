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ادارة مركز الاوائل لذوي الاحتياجات الخاصة تفعل اليوم العالمي لمتلازمة داون

ادارة مركز الاوائل لذوي الاحتياجات الخاصة تفعل اليوم العالمي لمتلازمة داون
http://almnatiq.net/?p=560778
المناطق - حائل
فعلت ادارة مركز الاوائل لذوي الاحتياجات الخاصه ممثلة في القسم النسائي مناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد  واشتمل الحفل على العديد من المحاضرات التوعويه والتثقيفية وورش العمل والاركان المشاركه تمثلت في ركن التوحد وركن فرط الحركه وركن التعليم باللعب وركن التخاطب والركن النفسي والاجتماعي وركن العلاج الطبيعي وركن العلاج الوظيفي وركن الداون مع تواجد العديد من المشاركين ممثلة في فرقة الوان الحياة التطوعية
ودار استاج النسائي ومركز التاهيل الشامل للاناث  وفرقة أنا أفهمك التطوعيه .

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