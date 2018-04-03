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المملكة تفوز برئاسة مجلس الإدارة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC

المملكة تفوز برئاسة مجلس الإدارة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC
http://almnatiq.net/?p=560781
المناطق - واس

فازت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC للفترة 2018 -2020م خلال مشاركتها في الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة المعهد BoD ، الذي عقد بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية بتاريخ 2 /4 / 2018م.
ويأتي فوز الهيئة برئاسة المعهد تعزيزاً لرؤية الهيئة في تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، وتكميلاً لما تم في الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية GA الذي عقد في الربع الأخير من عام 2017م، الذي تم فيه انتخاب المملكة لعضوية مجلس الإدارة، وعضوية مجلس التقييس للفترة 2018 – 2020م، وعضوية مجلس الاعتماد للفترة 2018 – 2020م.
وكانت مشاركة المملكة في هذا الاجتماع بوفد رأسه معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي وبعضوية عدد من مسؤولي هيئة المواصفات والهيئة العامة للغذاء والدواء.
من جهته رفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله -، بهذه المناسبة، مؤكداً أن ريادة المملكة نابعة من قدرة قيادتها الرشيدة على إيجاد مكانة مرموقة لها في المناسبات والفعاليات الدولية، وهو ما يتوافق مع مخرجات العمل الدؤوب الذي أسست له رؤية المملكة 2030.
كما هنأ محافظ هيئة المواصفات معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على هذا الإنجاز، معرباً عن تطلعه في أن تكون الهيئة أحد الأذرع القوية والداعمة لتعزيز مكانة وريادة المملكة في جميع المحافل الإقليمية والمحلية ذات الصلة بنشاطات التقييس.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة والخاصة بالتقييس والمواصفات في الدول الإسلامية بما يعزز العمل الإسلامي المشترك، حيث تم انتخاب كل من جمهورية السودان، وجمهورية باكستان، والجمهورية التركية لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة 2016 – 2020 وتعيين أحد نواب رئيس مجلس الإدارة رئيسا لمجلس إدارة التقييس SMC للفترة 2018-2020م.
يذكر أن محافظ الهيئة كان يتولى منصب نائب الرئيس في معهد سميك منذ عام 2014م وحتى نهاية عام 2017م، عاكساً بذلك الدور الريادي للمملكة في أنشطة التقييس في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، كما ستستضيف المملكة اجتماع مجلس الإدارة رقم 17 والجمعية العمومية رقم 13 القادمين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مكة المكرمة خلال شهر نوفمبر لعام 2018م – بمشيئة الله -.

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