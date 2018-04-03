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وزير الخارجية اليمني يدعو للعودة إلى طاولة المحادثات لإنهاء الحرب

وزير الخارجية اليمني يدعو للعودة إلى طاولة المحادثات لإنهاء الحرب
http://almnatiq.net/?p=560793
المناطق - وكالات

دعا وزير الخارجية اليمني ​عبد الملك المخلافي​ إلى العودة إلى طاولة المحادثات لإنهاء الحرب.

ويأتي ذلك بعد أن لقي أكثر من 30 حوثياً مصرعهم في جبهة الساحل الغربي جراء صد قوات الجيش، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي من عدة محاور في أطراف مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب الحديدة.

وتزامنت المعارك مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق موزع والجراحي والتحيتا.

وفي شرق صنعاء، استهدفت مدفعية الجيش اليمني، الاثنين، مواقع الحوثيين، بالتزامن مع غارات مكثفة استهدفت تعزيزاتهم غربي مأرب.

 

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