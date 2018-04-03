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غرفة الشرقية تدعم خطط التوطين بلقاء وظيفي لـ 7 شركات كبرى.. الخميس

غرفة الشرقية تدعم خطط التوطين بلقاء وظيفي لـ 7 شركات كبرى.. الخميس
http://almnatiq.net/?p=560841
الدمام - المناطق

تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف لقاء وظيفيا لصالح 7شركات كبرى، يحتضنه مقر الغرفة الرئيس بالدمام بعد غد الخميس الموافق 5 ابريل 2018.

وتعرض الشركات خلال اللقاء الذي يعقد من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، فرص عمل متنوعة في اقسام المبيعات وخدمة العملاء، حيث يتطلب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل مؤهل الثانوية العامة والدبلوم في التخصصات الإدارية.

ويعرض ممثلو الشركات المشاركة وهي: شركة الشايع، وتضاريس نجد للخدمات الأمنية، وشركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة، ونطاق الكهرباء للتسويق، وجوي الوكاس ، وشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل, و شركة أبيات السعودية لمواد البناءالفرص الوظيفية من خلال اللقاءات الشخصية التي سيجرونها معهم لتحديد المهام وتقديم العروض المناسبة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الذي تقوم به غرفة الشرقية مع الشركات والمؤسسات لتوفير المهارات الفنية الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، حيث يعد هذا اللقاء تكملة لما قامت به الغرفة ممثلة بمركز التوظيف من تنظيم عدد من اللقاءات الوظيفية لعدد من الشركات في مجالات متنوعة.

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