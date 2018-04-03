للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

المناطق - وكالات

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس او الماجستير.

وجاءت على النحو التالي:

1- أخصائي (إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (محاسبة، مالية، إدارة أعمال، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة لدرجة الماجستير في مجال (إدارة الأعمال، مالية, محاسبة, الاستثمار، أو إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة) أو ما يعادلهم.

– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

2- أخصائي رئيسي (إدارة التفتيش / وحدة التفتيش الخاص)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (محاسبة، مالية، إدارة أعمال، قانون، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة (11) سنة لدرجة البكالوريوس أو (9) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال (المراجعة، المخاطر، إدارة الأصول) أو ما يعادلهم.

– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن كلمة (أخصائي) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.