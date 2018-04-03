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للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية
http://almnatiq.net/?p=560843
المناطق - وكالات

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس او الماجستير.

وجاءت على النحو التالي:

1- أخصائي (إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (محاسبة، مالية، إدارة أعمال، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة لدرجة الماجستير في مجال (إدارة الأعمال، مالية, محاسبة, الاستثمار، أو إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة) أو ما يعادلهم.
– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– إجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.

2- أخصائي رئيسي (إدارة التفتيش / وحدة التفتيش الخاص)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (محاسبة، مالية، إدارة أعمال، قانون، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (11) سنة لدرجة البكالوريوس أو (9) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال (المراجعة، المخاطر، إدارة الأصول) أو ما يعادلهم.
– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– إجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن كلمة (أخصائي) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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