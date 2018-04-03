احدث الأخبار

“الداود” يدشن ملتقى القصيم العاشر لطب الأسنان بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة
أبرز المواد
 حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية من هولندا
أبرز المواد
 أمير نجران يطلق حملة “شكرًا جنودنا”
أبرز المواد
 “وزير الإعلام اليمني” يجدد مطالبة الحكومة بإلتحقيق في حادث الحريق بميناء الحديدة
أبرز المواد
 رفع الحظر المؤقت على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر
أبرز المواد
 مدير تعليم القصيم يكرم الفائزين بـ “جلوب البيئي” بالمملكة
منطقة القصيم
 محافظ البصرة: أملاك الكويتيين بالعراق محفوظة.. ونرحب بأي كويتي يرغب بزيارة أملاكه
أبرز المواد
 شاهد.. خالد الفيصل يوجه بالتحقيق في مقطع الإبل المريضة بالطائف
أبرز المواد
 جامعة جازان تدشن حملة التوعية بأضرار المخدرات والقات والمنشطات في مختلف قطاعات التعليم
منطقة جازان
 بدء استقبال طلبات قبول الماجستير بجامعة جازان
منطقة جازان
 للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تدعم خطط التوطين بلقاء وظيفي لـ 7 شركات كبرى.. الخميس
المنطقة الشرقية
بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”

المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”

أبرز المواد

بدء استقبال طلبات قبول الماجستير بجامعة جازان

بدء استقبال طلبات قبول الماجستير بجامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=560855
جازان- إمل بهكلي؛

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان عن موعد بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة ( الماجستير ) ، والدبلوم العالي في القياس والتقويم ، للعام الجامعي القادم 1439/1440هـ للطلاب والطالبات ، اعتباراً من يوم الخميس 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018م إلى يوم السبت 28/7/1439هـ الموافق 14/4/2018م .

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور علي بن حسين صميلي بأن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، مضيفاً بأنه يمكن الدخول لبوابة القبول والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان على الرابط:

http://deanships.jazanu.edu.sa/dgs/Pages/Default.aspx

روابط ذات صلة

جامعة جازان تدشن حملة التوعية بأضرار المخدرات والقات والمنشطات في مختلف قطاعات التعليم

جامعة جازان تدشن حملة التوعية بأضرار المخدرات والقات والمنشطات في مختلف قطاعات التعليم
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد محايلي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد محايلي
أمير منطقة جازان يقدم تعازي القيادة لذوي عددا من الشهداء

أمير منطقة جازان يقدم تعازي القيادة لذوي عددا من الشهداء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*