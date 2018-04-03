بدء استقبال طلبات قبول الماجستير بجامعة جازان

جازان- إمل بهكلي؛

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان عن موعد بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة ( الماجستير ) ، والدبلوم العالي في القياس والتقويم ، للعام الجامعي القادم 1439/1440هـ للطلاب والطالبات ، اعتباراً من يوم الخميس 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018م إلى يوم السبت 28/7/1439هـ الموافق 14/4/2018م .

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور علي بن حسين صميلي بأن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، مضيفاً بأنه يمكن الدخول لبوابة القبول والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان على الرابط:

http://deanships.jazanu.edu.sa/dgs/Pages/Default.aspx