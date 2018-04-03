جامعة جازان تدشن حملة التوعية بأضرار المخدرات والقات والمنشطات في مختلف قطاعات التعليم

جازان: إمل بهكلي :

دشن معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حملة جامعة جازان للتوعية بأضرار المخدرات والقات والمنشطات في الجامعة ومدارس المنطقة التي ينفذها فريق من الجامعة بإشراف معهد البحوث والخدمات الاستشارية.

وأشار معاليه إلى أهمية هذه الحملة مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني “نبراس” والجهود الفائقة التي تبذلها القطاعات الأمنية في سبيل مكافحة هذه الآفة المدمرة، وحماية أبناء وبنات الوطن من أخطارها، مؤكداً أن ترويج المخدرات تقف خلفها جهات دولية تستهدف عقول الشباب ومستقبلهم.

وأكد الدكتورالقحطاني وقوف الجامعة مع كل الجهود الرامية لمحاربة هذه الآفة، مشددًا على أن الجامعة تضع كل إمكاناتها وخبراتها من خلال مراكزها البحثية للاستفادة من دورها الريادي.

وأشار إلى أن الجامعة ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية عملت ومنذ زمن على مكافحة الآفة الخطيرة بعقد المؤتمرات وإطلاق حملات التوعية, متمنيا للحملة التوفيق والسداد وأداء رسالة الجامعة على أتم وجه.

وختم معالي مدير جامعة جازان حديثه بأهمية إيصال الرسالة التوعوية لمختلف الطلاب والطالبات في الجامعة وفي مدراس المنطقة من أجل زيادة مستوى الوعي ومحاربة المخدرات وتجفيف منابعه.