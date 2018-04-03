شاهد.. خالد الفيصل يوجه بالتحقيق في مقطع الإبل المريضة بالطائف

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وجه مستشار الملك أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجهات الأمنية بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لعمالة وافدة تنقل إبلاً مريضة من مسلخ بالطائف.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن “توجيه الفيصل تضمن الوقوف على أسباب غياب الرقابة والقبض على كل من له علاقة، بالحادثة وإحالتهم للنيابة العامة وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم وإفادة سموه بصفه عاجلة عن نتائج التحقيقات”.

ووثق أحد المواطنين بكاميرا جواله عمالة تنقل إبل مريضة من أحد المسالخ بالطائف، وقد بدا على إحداها الهزال والضعف الشديد، وإصابتها بالجرب.