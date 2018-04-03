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محافظ البصرة: أملاك الكويتيين بالعراق محفوظة.. ونرحب بأي كويتي يرغب بزيارة أملاكه

محافظ البصرة: أملاك الكويتيين بالعراق محفوظة.. ونرحب بأي كويتي يرغب بزيارة أملاكه
http://almnatiq.net/?p=560867
المناطق-العراق

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم، إن جميع أملاك المواطنين الكويتيين محفوظة لهم ولن يستطيع أحد التلاعب بملكيتها، مبديا ترحيبه بمن يرغب منهم بزيارة المحافظة لتفقد أملاكه.

وأضاف العيداني في تصريح صحفي خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العراق حاليا، أن البصرة تضم أملاكا وأراضي كثيرة تعود ملكيتها منذ سنين طويلة لمواطنين وأسر كويتية معروفة.

وطمأن المحافظ أصحاب الأملاك أن اراضيهم وحقوقهم فيها إحصائيات رسمية فلا يمكن التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكن نقل ملكيتها إلا بموافقة أصحابها الشرعيين فقط.

وأعرب عن ترحيبه بأي مواطن كويتي يرغب بزيارة أملاكه في محافظة البصرة، متعهدا بتكفل نقله من منفذ صفوان الحدودي الى المكان الذي تقع فيه أرضه لزيارتها والاطمئنان عليها.

وأوضح، أن أي مواطن كويتي يكتشف أن أحدا ما تجاوز على أرضه فيمكنه تقديم طلب الى الحكومة المحلية لرفع التجاوز، مؤكدا “لا تقلقوا فكل شيء محفوظ”.

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