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مدير تعليم القصيم يكرم الفائزين بـ “جلوب البيئي” بالمملكة

مدير تعليم القصيم يكرم الفائزين بـ “جلوب البيئي” بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=560871
المناطق / بريدة

كرم المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان الطلاب الفائزين بمسابقة برنامج جلوب البيئي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك خلال حفل المرحلة الختامية الذي احتضنته إدارة التعليم بالقصيم ممثلة بالنشاط الطلابي “القسم العلمي” الثلاثاء 17-7-1439هـ بحضور مشرف النشاط العلمي بوزارة التعليم المنسق الوطني لبرنامج جلوب البيئي الدكتور عبدالله الثبيتي، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية صالح الجاسر وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة ومكاتب التعليم.

وافتتح المدير العام في البداية المعرض الخاص بعرض الأعمال الطلابية الفائزة، والمتمثلة بعشرين عملاً ، ومطلعًا على شرح مفصل من قبل الطلاب عن أعمالهم ومنجزاتهم، ثم بدأ الحفل الخطابي الذي تضمن عرضا تعريفيا بالبرنامج، فكلمة الطلاب الفائزين ألقاها عبدالله العامر من تعليم عنيزة، تلا ذلك أوبريت إنشادي يحكي المسيرة التنموية للمملكة والذي تضمن عدد من اللوحات الوطنية بعنوان (اسأل المصمك) .

من جانبه أشاد مشرف النشاط العلمي بوزارة التعليم الدكتور الثبيتي بجهود الجميع، وموضحًا بأن المملكة العربية السعودية أصبحت ضمن الدول المتقدمة في مجال الأبحاث ببرنامج جلوب البيئي، مبيدًا اعتزازه وفخره بما تحقق من منجزات طلابية، ومقدمًا شكره لإدارة تعليم القصيم نظير التنظيم الرائع والاحتفاء المميز بالمبدعين.

وفي ختام الحفل كرم المدير العام للتعليم بالقصيم الطلاب الفائزين في المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم.

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