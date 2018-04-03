أمير نجران يطلق حملة “شكرًا جنودنا”

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أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، حملة “شكرًا جنودنا”، المتمثلة في مبادرة وطنية، تقدمها مجموعة ابن رشد الطبية، لخدمة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

وأشاد سموه، لدى لقائه مدير مجموعة ابن رشد الطبية، فهد بن أحمد الشريف، بالمبادرات التي قدمها رجال الأعمال، والمؤسسات الأهلية، منذ انطلاقة عاصفة الحزم، والتي تنم عن وطنية صادقة، وإخلاص في خدمة الوطن.

وأكد الشريف أن تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي القوات العسكرية، واجب ديني ووطني، وهو أقل ما يقدم للرجال الثابتين لصون الأمن والاستقرار، مبينًا أن الحملة تستمر لمدة عام كامل، عبر تقدم الخدمات العلاجية مجانًا في مركز ابن رشد التخصصي للعيون.