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رفع الحظر المؤقت على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر

رفع الحظر المؤقت على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر
http://almnatiq.net/?p=560875
المناطق_واس

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

ويأتي قرار “الغذاء والدواء” بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر.

وكانت الهيئة حظرت مؤقتاً في 1 /5 / 1439هـ استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر بسبب التلوث بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

كما حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة SAMDRUP JONGKHAR في مملكة بوتان، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وجاء قرار الهيئة بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة H5N1 في تلك المنطقة.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في بوتان، على أن يستمر الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

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