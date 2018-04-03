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منصات للتوظيف والتدريب بيوم المهنة الثاني بجامعة نجران

منصات للتوظيف والتدريب بيوم المهنة الثاني بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=560899
المناطق_نجران
أعلن وكيل جامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات يوم المهنة الثاني بالجامعة الدكتور محمد سلطان العسيري، عن اكتمال استعدادات الجامعة لافتتاح الفعالية غدا “الثلاثاء” برعاية أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مشيرا إلى أن الجهات المشاركة في المعرض تستقبل الخريجين والخريجات للتوظيف والتدريب من خلال توفير منصات استلام السير الذاتية والمقابلة الشخصية لتوقيع عقود التوظيف.
وأكد العسيري أن الجهات المشاركة ستوفر أيضا فرص تدريبية للطلاب أيضا بهدف تهيئتهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباته وكذلك تبني ابتكاراتهم، إضافة إلى استعراض أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها الشركات في مجال التدريب والتوظيف.

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