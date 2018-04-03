إيقاف مذيع إماراتي قاطع مواطنا يشتكي ارتفاع الأسعار

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قرر ولي عهد إمارة عجمان في الإمارات، الشيخ عمار بن حمدي النعيمي، إيقاف المذيع يعقوب العوضي عن العمل في إذاعة عجمان لأنه تحدث بـ”أسلوب غير لائق” مع أحد المستمعين الاثنين. وأصدر ولي العهد القرار “لما صدر منه-أي المذيع- أثناء اتصال أحد المواطنين”، حسب صحيفة البيان الإماراتية. وأكد ولي عهد عجمان أن الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين. وتحدث المذيع يعقوب العوضي، بـ”أسلوب غير لائق مع أحد المستمعين الاثنين”. حيث اشتكى المواطن من ارتفاع الأسعار، وأثر ذلك على معيشة المواطنين، فقاطعه المذيع ونفى صحة كلامه